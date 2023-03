Cillessen beleeft pijnlijke rentree in Oranje: 'Had me er veel van voorgesteld'

Jasper Cillessen was verheugd dat hij na negen hectische maanden terugkeerde in Oranje, maar na de 4-0-nederlaag tegen Frankrijk is daar niets van over. De doelman spreekt van een "zure avond" en beseft dat hij in de fout ging bij de tweede Franse goal.

"Met zure avond druk ik me nog zacht uit", zei Cillissen een uur na de ruime nederlaag in het Stade de France. "Ik sta hier met een klotegevoel."

De 33-jarige doelman zag in zijn eerste interland sinds juni vorig jaar veel misgaan, en dan vooral in de openingsfase. Na 21 minuten leidden de Fransen al met 3-0, mede door een fout van Cillessen. Hij verwerkte een indraaiende vrije trap van Antoine Griezmann niet goed, waardoor Dalot Upamecano eenvoudig de rebound kon binnentikken.

"We gaven de doelpunten veel te makkelijk weg en daar deed ik aan mee bij de 2-0. Ik moet het nog goed terugkijken, maar als je komt dan moet je de bal hebben. Ik kreeg hem wel op mijn hand, maar had hem niet."

De ruime achterstand zorgde voor boosheid in de rust bij Oranje. "Meerdere spelers waren boos en uitten dat ook. De bondscoach ook en dat is logisch", vertelde Cillessen. "Het ging erover dat we moesten doen waar we op getraind hebben. In de tweede helft stond het ook beter, al namen de Fransen misschien ook wat gas terug."

Geen duidelijkheid over de langere termijn

De 4-0 in Parijs betekende een dramatische start van Oranje in de EK-kwalificatie en voor Cillessen persoonlijk een pijnlijke terugkeer in Oranje. De ervaren doelman leek eerste keeper te worden op het WK in Qatar, maar uiteindelijk nam bondscoach Louis van Gaal hem niet eens op in de selectie.

Koeman selecteerde hem wel, waarna Cillessen woensdag hoorde dat hij ging keepen tegen Frankrijk. "Het was was alleen de boodschap dat ik in de basis zou staan, verder geen uitleg. Dat hoefde ook niet. Ik was blij terug te zijn en had me heel veel van deze avond voorgesteld. Maar het werd dus niet wat ik gehoopt had."

De kans is groot dat Cillessen ook maandag in De Kuip tegen Gibraltar keept, maar over de langere termijn is nog veel onzeker. Andries Noppert en Justin Bijlow zijn de grootste concurrenten van de 64-voudig international, maar zij zijn geblesseerd. Cillessen zelf stond in het verleden eveneens vaak door blessures aan de kant.

"Met mijn fysieke geschiedenis is het kijken van wedstrijd tot wedstrijd. Over de langere termijn kan ik niets zeggen."