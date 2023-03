Geertruida lijkt volgende afvaller te worden bij Oranje: 'Ziet er slecht uit'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De kans is groot dat Lutsharel Geertruida de volgende afvaller wordt bij Oranje. De Feyenoorder raakte vrijdag in de slotfase van de met 4-0 verloren EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk geblesseerd en dat leidde dat tot zorgen bij bondscoach Ronald Koeman.

"Het ziet er niet goed uit", zei Koeman vrijdag kort na de pijnlijke nederlaag in het Stade de France over de kwetsuur van Geertruida. De debutant ging in de 87e minuut hinkend van het veld en werd vervangen door Tyrell Malacia. "Het lijkt erop dat het om zijn hamstring gaat", vervolgde Koeman.