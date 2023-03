Koeman schrikt van zwak Oranje in Parijs: 'Ik verwacht maandag een reactie'

Bondscoach Ronald Koeman is behoorlijk geschrokken van het niveau van Oranje in het EK-kwalificatieduel met Frankrijk. Zijn ploeg beleefde een kansloze avond en ging met 4-0 ten onder.

Nederland kende de slechtste start sinds 1919 door na 21 minuten al met 3-0 achter te staan. In de tweede helft was het drama compleet met de 4-0 van Kylian Mbappé en een gemiste penalty van Memphis Depay.

"Ik had van iedereen meer verwacht. Dit was een ondermaatse teamprestatie tegen een heel sterke tegenstander. We hadden totaal niet het idee dat er meer in zat. Ik verwacht maandag een reactie", zei Koeman tegen de NOS.

Maandag speelt Nederland in De Kuip tegen Gibraltar. Koeman heeft er vertrouwen in dat zijn ploeg de pijnlijke nederlaag in het Stade de France dan van zich af kan spelen.

"Ik denk dat het alleen maar positief kan uitwerken. Dat iedereen nu even weet waar we staan, zeker als we niet compleet zijn", zei de bondscoach, die veel zieke spelers miste. "We moeten hiervan leren en onszelf verbeteren."

'Maakten fouten waar dat nooit mag'

De zestigjarige Koeman zag bij de goals van Antoine Griezmann (tweede minuut), Dayot Upamecano (achtste minuut) en Mbappé (21e minuut) veel dingen misgaan bij het Nederlands elftal.

"We maakten fouten op plekken waar je dat never nooit mag doen. We hadden misschien 2-1 kunnen maken als we het iets beter hadden uitgespeeld, maar na de 3-0 was het in principe over", zei hij.

"Al kun je ook zeggen dat het de klasse van Frankrijk is. Je kunt niet alleen maar zeggen dat wij niet goed genoeg waren. De 4-0 was balverlies van Memphis, maar als je ziet wat Mbappé daarna doet... Dat is grote klasse."