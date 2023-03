Van Dijk zoekt naar woorden na afstraffing in Frankrijk: 'Dit is slecht'

Virgil van Dijk kon de vinger niet op de zere plek leggen na de pijnlijke afstraffing van het Nederlands elftal in Frankrijk. Oranje ging vrijdag na een rampzalige start kansloos met 4-0 ten onder tegen de vicewereldkampioen.

Oranje kwam al na twee minuten spelen op achterstand en zes minuten later was het 2-0, tot ontsteltenis van Van Dijk. "Je weet dan dat het dan een hels karwei wordt", zei de aanvoerder na afloop tegen de NOS. "Dit is gewoon slecht. We begonnen slecht en lopen gelijk achter de feiten aan. Zij spelen dan een vrij eenvoudige wedstrijd. Het is moeilijk om nu al een goede analyse te geven."

Van Dijk erkende dat Nederland van slag was door de rampzalige start in het Stade de France. Na 21 minuten stond het zelfs 3-0, de slechtste start in 104 jaar tijd voor Oranje. "Als je al na zeven minuten met 2-0 achter staat, is dat een flinke tik. We kwamen er niet aan. Duels werden niet gewonnen en we leden veel te makkelijk balverlies. Zij kunnen dat snel afstraffen."

Van Dijk weigerde de schuld van de forse nederlaag af te schuiven op de vele afwezigen en de aanvallendere opstelling van bondscoach Ronald Koeman. De nieuwe trainer begon in Parijs in het traditionele 4-3-3-systeem, terwijl zijn voorganger Louis van Gaal Nederland daar ongeschikt voor achtte en daarom tijdens het WK in Qatar een formatie met meer verdedigers (5-3-2) speelde.

"Er zijn meerdere factoren waarom we slecht hebben gespeeld", aldus Van Dijk. "Dat moeten we gaan bespreken en dat zullen we vanavond en morgen gaan doen. Maandag moet het tegen Gibraltar veel en veel beter, want we moeten dan goed spelen én winnen. Dat deze avond teleurstellend is, is duidelijk."

Nederland vervolgt maandag de kwalificatiereeks voor het EK van 2024 in Duitsland met een thuiswedstrijd tegen Gibraltar, dat vrijdag met 0-3 van Griekenland verloor. Het duel in De Kuip begint om 20.45 uur. Daarna zijn er nog zes duels te spelen in de poule. De nummers één en twee plaatsen zich voor het EK.