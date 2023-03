Tadic gidst Servië naar zege, PSV'er Bakayoko geeft assist bij debuut voor België

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Dusan Tadic heeft vrijdag een hoofdrol vertolkt bij Servië. De aanvoerder van Ajax scoorde en gaf een assist in de met 2-0 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen. PSV'er Johan Bakayoko beleefde een schitterende avond met een debuut én assist voor België.

De hoofdrol voor Tadic tekende zich al na een kwartier spelen af. De aanvaller vond bij een voorzet van Filip Kostic de verre hoek en bezorgde Servië daarmee een droomstart in het eigen Stadion Rajko Mitić in Belgrado: 1-0.

Na de onderbreking stond Tadic weer op. Dit keer gaf hij een assist op Juventus-spits Dusan Vlahovic, waardoor Servië aan de leiding gaat in groep G. Montenegro won de andere poulewedstrijd eerder op de avond met 1-0 van Bulgarije.

Zo kreeg het zelfvertrouwen van Tadic bij Servië een opkikker na enkele rampzalige weken bij Ajax. De aanvoerder werd met de Amsterdammers door Union Berlin uitgeschakeld in de Europa League en verloor zondag de Eredivisie-topper tegen Feyenoord, waardoor Ajax de landstitel lijkt te kunnen vergeten.

Bakayoko beleefde in Zweden een avond om nooit te vergeten. De aanvaller van PSV maakte zijn interlanddebuut voor België in het met 0-3 gewonnen duel met de Zweden. Hij kwam na een uur spelen binnen de lijnen bij de 'Rode Duivels' en gaf ook nog een assist.

Zo staat de negentienjarige Bakayoko symbool voor een nieuw tijdperk bij België. De Belgen namen na het dramatisch verlopen WK (uitschakeling in groepsfase) afscheid van bondscoach Roberto Martínez en routiniers Toby Alderweireld en Eden Hazard.

Met Domenico Tedesco als nieuwe bondscoach beleefde België een goede start. Topschutter Romelu Lukaku nam alle drie de treffers in Solna voor zijn rekening. Hij opende voor rust de score. Bij zijn 0-3 was Bakayoko de aangever. Zlatan Ibrahimovic viel een kwartier voor tijd in bij Zweden.