Daley Blind in illuster rijtje met honderdste interland voor Oranje

Daley Blind is als negende speler toegetreden tot 'de club van honderd' van Oranje. De voormalige Ajacied viel vrijdag in tijdens het met 4-0 verloren EK-kwalificatieduel met Frankrijk, wat zijn honderdste interland betekende.

Sindsdien was Blind vrijwel altijd een vaste waarde in het Nederlands elftal. De verdediger was erbij op de WK's van 2014 (waar hij de prachtpass gaf bij het iconische doelpunt van Robin van Persie) en eind vorig jaar. Ook het EK van 2021 maakte hij mee.

Mogelijk schroeft Blind zijn totaal maandag op naar 101, wanneer Nederland in De Kuip tegen Gibraltar speelt. De eerstvolgende interland daarna is in juni. Kroatië is dan de tegenstander in de halve finales van de Nations League.