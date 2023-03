Oranje begint tweede tijdperk Koeman met kansloos verlies tegen Frankrijk

Het Nederlands elftal is vrijdag met een kansloze 4-0-nederlaag tegen Frankrijk begonnen aan de EK-kwalificatie en de tweede termijn van bondscoach Ronald Koeman. Door een historisch slechte start was het na 21 minuten al 3-0 voor de vicewereldkampioen.

Na de rampzalige aanloop (met een virusinfectie in de Oranjeselectie) werd het op het veld in Parijs snel nog erger voor de ploeg van Koeman. Door fouten van Kenneth Taylor en Jasper Cillessen stond Frankrijk razendsnel op een 2-0-voorsprong. Antoine Griezmann (tweede minuut) en Dayot Upamecano (achtste minuut) scoorden, waarna Kylian Mbappé er in de 21e minuut 3-0 van maakte.

Oranje moest vrezen voor een nederlaag met veel grotere cijfers, maar in het restant van de wedstrijd ging het iets beter. Frankrijk scoorde in de 88e minuut pas weer via Mbappé (4-0). Memphis Depay kon de stand daarna iets draaglijker maken voor Oranje, maar hij miste in de extra tijd een strafschop.

De andere wedstrijd in groep A werd door Griekenland met 0-3 gewonnen bij Gibraltar, waardoor Oranje na één wedstrijd laatste staat in de poule. Maandag speelt Nederland in De Kuip tegen Gibraltar. Dan moet met ruime cijfers gewonnen om de interlandperiode toch nog positief af te sluiten.

Oranje wist zich vooral in de beginfase geen raad met de Fransen. Foto: ANP

Taylor al na 33 minuten gewisseld

Lutsharel Geertruida maakte vrijdag in het Stade de France zijn als basisspeler zijn Oranjedebuut. Koeman had met Mats Wieffer nog debutant willen opstellen tegen de Fransen, maar de Feyenoorder was niet helemaal fit. Taylor nam zijn plek in en hij beleefde van alle Oranjespelers de pijnlijkste avond.

In de tweede minuut leidde de Ajacied met balverlies op eigen helft de 1-0 in. Mbappé vond Griezmann, die beheerst afrondde. Zes minuten later was het al 2-0 en ditmaal was het Cillessen die in de fout ging. De doelman verwerkte een indraaiende trap van Griezmann niet goed, waardoor Upamecano eenvoudig de rebound kon binnentikken.

Zo voltrok zich een rampzalige avond voor Oranje. Net toen de ploeg van Koeman lucht leek te hebben en er kansen waren voor Berghuis en Wijnaldum, werd het nog erger. Mbappé ontsnapte bij Geertruida en rondde koel af. Het was voor het eerst sinds 1919 (tegen Zweden) dat Oranje zo snel tegen een 3-0-achterstand aankeek.

In de 33e minuut greep Koeman in. Hij haalde Taylor naar de kant en bracht Wout Weghorst om zo een aanspeelpunt voorin te hebben. Het positieve was dat Frankrijk voor rust niet meer scoorde. Cillessen voorkwam meer leed door knap redding te brengen op een kopbal van Ibrahima Konaté. Aan de andere kant miste Memphis een kans na goed voorbereidend werk van Xavi Simons.

De rappe Kylian Mbappé bezorgde de Oranjedefensie handenvol werk. Foto: Getty Images

Invaller Blind speelt honderdste interland

Met de ruime voorsprong op het scorebord schakelden de Fransen in de tweede helft een tempo terug. Toch bleven ze levensgevaarlijk als ze even aandrongen. Na een uur spelen had Randal Kolo Muani er op aangeven van Mbappé 4-0 van moeten maken, maar hij volleerde ruim over.

Halverwege de tweede helft vielen Davy Klaassen, Donyell Malen en Daley Blind in. Voor de 33-jarige Blind betekende dat zijn honderdste interland, al had hij zich ongetwijfeld een prettigere interland gewenst voor zijn jubileum.

Het leek bij 3-0 te blijven. In de slotfase werd een doelpunt van Moussa Diaby afgekeurd wegens buitenspel, maar een paar minuten later werd het alsnog 4-0. Mbappé toonde zijn klasse door op prachtige wijze te scoren.

Zo werd de eerste interland van Oranje in de tweede termijn van Koeman nog iets pijnlijker en werd die ook nog eens treffend afgesloten. Memphis zag zijn strafschop in de extra tijd gekeerd worden door de Franse doelman Mike Maignan.