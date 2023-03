Gehavend Oranje start met Taylor, Simons en debutant Geertruida tegen Frankrijk

Het Nederlands elftal begint vrijdag met debutant Lutsharel Geertruida aan de EK-kwalificatiekraker tegen Frankrijk (aftrap 20.45 uur). Ook Kenneth Taylor, Xavi Simons en Jasper Cillessen staan in de basis in Parijs.

Geertruida begint centraal in de defensie die verder gevormd wordt door Jurriën Timber, Virgil van Dijk en Nathan Aké. De keuze van Koeman voor Taylor op het middenveld is verrassend. De Ajacied mag net als linksbuiten Simons voor het eerst starten in Oranje.

Marten de Roon en Georginio Wijnaldum zijn de andere middenvelders. De 32-jarige Wijnaldum speelt zijn eerste interland in een jaar tijd, terwijl ook doelman Cillessen na lange tijd terug is in Oranje.

De doelman van NEC krijgt de voorkeur boven Mark Flekken, terwijl WK-keepers Andries Noppert en Justin Bijlow geblesseerd zijn. Kjell Scherpen zit als derde doelman op de bank.

Voorin starten naast Simons ook spits Memphis Depay en rechtsbuiten Steven Berghuis. Wout Weghorst zit op de bank.

Foto: NU.nl

Koeman moest creatief zijn

Koeman moest creatief zijn in zijn opstelling, want hij mist tal van spelers tegen de vicewereldkampioen. Sven Botman, Matthijs de Ligt, Cody Gakpo, Bart Verbruggen en Joey Veerman haakten donderdag ziek af. Frenkie de Jong en Steven Bergwijn zijn door blessures niet beschikbaar en Denzel Dumfries is geschorst.

Frankrijk-Nederland begint vrijdag om 20.45 uur in het Stade de France en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Maurizio Mariani. Het is de eerste wedstrijd van Koeman in zijn tweede termijn als bondscoach en de eerste wedstrijd van Oranje in de kwalificatiereeks voor het EK van 2024 in Duitsland.

De andere wedstrijd in groep B is Gibraltar-Griekenland en ook dat duel begint vrijdag om 20.45 uur. Oranje sluit maandag de interlandperiode in maart af met een treffen met Gibraltar in De Kuip.