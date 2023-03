Nederland wil met België en Duitsland WK vrouwen organiseren: hoe nu verder?

De KNVB heeft zich vrijdag samen met de Belgische voetbalbond KBVB en de Duitse voetbalbond DFB officieel kandidaat gesteld voor de organisatie van het WK vrouwen in 2027. Hoe ziet de procedure er precies uit?

Nederland, Duitsland en België gaven in 2020 al aan het toernooi gezamenlijk te willen organiseren. Oorspronkelijk wilde Nederland het WK alleen organiseren, maar na de uitbreiding van het aantal deelnemers naar 32 landen vond de KNVB hulp bij de Belgische en Duitse collega's.

De kandidatuur volgde drie jaar nadat Nederland in eigen land het EK had gewonnen. Dat toernooi leefde enorm; ruim vier miljoen mensen keken naar de finale tegen Denemarken.

Dat de landen zich nu pas kandidaat stellen, komt doordat de FIFA vrijdag de aanmeldingsprocedure opende. Dat terwijl het toernooi al over ruim vier jaar plaatsvindt. Gegadigden hebben tot 21 april om zich aan te melden. Brazilië, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten toonden eerder ook belangstelling, maar moeten zich nog formeel kandideren.

Op 19 mei moeten de landen hun kandidatuur officieel bevestigen in een biedingsovereenkomst. Dit is alleen een formele stap.

Daarna krijgen de landen tot 8 december om een uitgebreid bidbook samen te stellen. De FIFA stelt veel eisen, van een minimumaantal stadions (tien) tot voldoende ruimte voor de zogeheten FIFA-festivals. Dat zijn bijeenkomsten waarop fans via grote schermen de wedstrijden kunnen volgen in combinatie met bijvoorbeeld optredens van artiesten. In het bidbook moeten de kandidaten dit allemaal verantwoorden.

Ook verwacht de FIFA een financiële verantwoording en moeten de landen aangeven hoe ze omgaan met mensenrechten en duurzaamheid. Tijdens het WK van komende zomer biedt de FIFA workshops aan om de gegadigden waar nodig op weg te helpen.

Alle edities van het WK vrouwen: 1991 (gastland: China, 12 deelnemers)

1995 (gastland: Zweden, 12 deelnemers)

1999 (gastland: Verenigde Staten, 16 deelnemers)

2003 (gastland: Verenigde Staten, 16 deelnemers)

2007 (gastland: China, 16 deelnemers)

2011 (gastland: Duitsland, 16 deelnemers)

2015 (gastland: Canada, 24 deelnemers)

2019 (gastland: Frankrijk. 24 deelnemers)

2023 (gastlanden: Australië en Nieuw-Zeeland, 32 deelnemers)

In februari 2024 bezoeken FIFA-inspecteurs de kandidaat-gastlanden. Daarvan doen ze verslag in het evaluatierapport dat in mei verschijnt. De FIFA toetst de kandidaten op veel vlakken, met scores tussen de 0.0 (voldoet niet aan het minimum) tot en met 5.0 (heel goed). Op basis van deze beoordelingen kan de wereldvoetbalbond een bid afkeuren.

Tijdens het FIFA-congres op 17 mei 2024 wordt bekend wie in 2027 het WK vrouwen mag organiseren. Het zijn de 211 bij de FIFA aangesloten bonden die dit bepalen. Tegen die tijd zijn er nog maximaal drie bids in de race.

De wereldvoetbalbond paste de regels aan na de ophef rond de toewijzing van de WK's voor mannen aan Rusland (2018) en Qatar (2022). Destijds besliste het uitvoerend comité van de FIFA over de toewijzing, oftewel een gezelschap van iets meer dan twintig bestuurders. Dat werkte corruptie in de hand. In het kader van transparantie maakt de FIFA ook bekend wie op welke kandidaat heeft gestemd.

Het WK voor vrouwen bestaat pas sinds 1991. Aan die eerste editie namen slechts twaalf landen deel. Vanaf dit jaar geven liefst 32 teams acte de presence. Het eerste WK in deze vorm wordt komende zomer gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland. Vicewereldkampioen Nederland is ook van de partij; in de groepsfase wachten duels met Portugal, de Verenigde Staten en Vietnam.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.