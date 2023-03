Wormuth haalt gelijk: ontslag bij FC Groningen was in strijd met de wet

De arbitragecommissie van de KNVB heeft voormalig FC Groningen-trainer Frank Wormuth vrijdag in het gelijk gesteld. De commissie oordeelde dat het ontslag van de Duitse trainer bij de 'Trots van het Noorden' in strijd met de wet was.

Daardoor moet FC Groningen Wormuth een ontslagvergoeding van ruim 400.000 euro betalen. Het gaat om de helft van de restwaarde van zijn contract plus een transitievergoeding - een vergoeding die is bedoeld om je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren - van zo'n 23.000 euro.

De ontslagvergoeding is ruim 100.000 euro hoger dan FC Groningen hem eind vorig jaar had uitgekeerd na zijn ontslag. Omdat Wormuth het niet eens was met zijn ontslagvergoeding, besloot hij een arbitragezaak aan te spannen.

Wormuth eiste aanvankelijk de gehele restwaarde van zijn driejarige contract, plus een extra bedrag voor zijn ontslag. Dat bedrag was in totaal meer dan 1 miljoen euro.

De commissie heeft Wormuth op een aantal juridische punten in het gelijk gesteld, maar besloot dat hij slechts recht had op de helft van de restwaarde van zijn contract. Met de transitievergoeding erbij opgeteld ontvangt Wormuth in totaal 405.833 euro van FC Groningen.

Wormuth werd op 14 november ontslagen, een dag na de 2-3-nederlaag tegen Fortuna Sittard. FC Groningen stond toen op de vijftiende plek in de Eredivisie. Inmiddels staat de club voorlaatste.

Wormuth blij met uitkomst arbitragezaak

De zaakwaarnemer van Wormuth reageerde later op de dag tevreden op de uitkomst van de arbitragezaak. "Wij zijn heel blij met de uitspraak van de arbitragecommissie", zei zaakwaarnemer Roderik van Kerkhof.

"Het ging ons om twee punten: de rehabilitatie van Wormuth, en er moest een bepaling uit het contract verwijderd worden. Hier zijn we in geslaagd. Dat eerste punt was ook erg belangrijk, zeker na het negatieve persbericht dat de club indertijd verstuurde na het ontslag. Nu heeft de commissie gezegd dat niet is bewezen dat Wormuth slecht heeft gepresteerd."