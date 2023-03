Geen nieuwe afhakers bij Oranje na ziektegolf voor wedstrijd tegen Frankrijk

Oranje heeft in de aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk van vrijdagavond niet te maken gekregen met nieuwe afhakers. Vijf spelers moesten donderdagochtend vertrekken omdat ze volgens de KNVB met een virusinfectie kampen.

De mogelijkheid bestond dat nog meer internationals ziek zouden worden. Dat is niet het geval, zegt een woordvoerder van het Nederlands elftal tegen persbureau ANP. Oranje werkt zodoende met 23 spelers toe naar het duel, dat om 20.45 uur begint in het Stade de France in Parijs.

Bondscoach Ronald Koeman riep na het vertrek van Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Joey Veerman en Bart Verbruggen drie vervangers op: Stefan de Vrij, Ryan Gravenberch en keeper Kjell Scherpen.

De Vrij trainde donderdagmiddag al mee, Gravenberch en Scherpen nog niet. Gravenberch en Scherpen moesten overkomen uit Spanje, waar ze met Jong Oranje op trainingskamp waren, en slaagden er niet in op tijd in Parijs te zijn.

Oranje speelt maandag nog tegen Gibraltar

Koeman hield er een dag voor de wedstrijd tegen Frankrijk voorzichtig rekening mee dat meer spelers ziek zouden worden. "We sluiten niets uit. En ik denk dat dat wel verstandig is, gezien wat er aan de hand is. We zijn wel wat voorzichtiger met het handen schudden, maar je kunt niet alles uitsluiten", zei de bondscoach.

Voor Koeman wordt de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk het eerste duel van zijn tweede termijn als bondscoach.