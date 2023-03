AZ wil onderzoek naar KNVB-bestuurders vanwege 'vriendjespolitiek'

AZ eist dat de KNVB een onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar het functioneren van bepaalde bondsbestuurders. Legt de KNVB dat verzoek naast zich neer, dan sluit de Alkmaarse club zelfs een gang naar de rechter niet uit, is te lezen in de brief die in handen is van Vandaag Inside

AZ heeft het gevoel dat Ajax, PSV en Feyenoord een voorkeurspositie hebben, staat in de brief die is ondertekend door algemeen directeur Robert Eenhoorn en rvc-voorzitter René Neelissen.

"AZ maakt zich al langere tijd grote zorgen over de wijze waarop (besluitvormings)processen binnen de KNVB verlopen en de wijze waarop functionarissen binnen en rondom de governancestructuur van de KNVB fungeren en handelen. Deze zorgen zijn door recente gebeurtenissen verder vergroot en voor AZ is nu het moment aanbeland dat hiernaar onafhankelijk (feiten)onderzoek dient te worden gedaan", schrijft de club uit Alkmaar.

AZ beklaagt zich ook (opnieuw) over de afwikkeling van het vroegtijdig beëindigde coronaseizoen 2019/2020. Ajax ontving toen een ticket voor de Champions League, terwijl AZ het moest doen met een plaats in de voorronde van het miljoenenbal. De twee clubs eindigden met evenveel punten, maar Ajax had destijds een beter doelsaldo.

'AZ is totaal niet serieus genomen door KNVB'

AZ baalt ervan dat de KNVB nooit een schadevergoeding heeft aangeboden en zelfs nooit het gesprek met de Alkmaarse club is aangegaan. "AZ is door de besluiten van de KNVB niet alleen (financieel) benadeeld, maar voelt zich ook totaal niet serieus genomen", is te lezen in de brief.

De KNVB bevestigt de ontvangst van de zes A4'tjes tellende brief. "In principe reageren we niet inhoudelijk via de media op briefwisselingen met onze leden. Maar we kunnen bevestigen dat we de brief hebben ontvangen", zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. "We hebben AZ al laten weten dat we de inhoud graag willen bespreken, omdat de genoemde feiten onjuist zijn. Bij eerdere signalen van AZ hebben we dit ook met hen besproken."