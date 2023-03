FC Twente voorkomt transfervrij vertrek Van Wolfswinkel, Cerny en Hilgers

FC Twente heeft Max Bruns, Mees Hilgers, Gijs Smal, Václav Cerný en Ricky van Wolfswinkel langer aan zich gebonden. De opties in de op 30 juni aflopende contracten van de vijf spelers zijn gelicht.

De 34-jarige Van Wolfswinkel speelt sinds medio 2021 voor FC Twente, na een jarenlang verblijf in buitenland. In het lopende seizoen staat de spits op zeven treffers in 26 Eredivisie-duels.

Hilgers (21) en Smal (25) zijn een vaste waarde in de defensie van de tukkers, wat nog niet geldt voor de twintigjarige Bruns. Cerný komt sinds 2020 uit voor FC Twente, aanvankelijk op huurbasis. De ex-Ajacied maakte dit seizoen negen Eredivisie-treffers, waarmee hij clubtopscorer is.

FC Twente meldt verder dat het nog in gesprek is met Wout Brama, Julio Pleguezuelo en Virgil Misidjan, die eveneens een aflopend contract hebben. Bij dit trio is er geen sprake van een optie. De 36-jarige Brama kwam dit seizoen slechts 143 minuten in actie in de Eredivisie.