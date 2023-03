Bayern München ontslaat trainer Nagelsmann en vindt in Tuchel direct opvolger

Bayern München heeft vrijdag trainer Julian Nagelsmann ontslagen. De ploeg van Matthijs de Ligt, Daley Blind, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui heeft in Thomas Tuchel gelijk een nieuwe coach gevonden.

Verschillende toonaangevende media in Duitsland maakten donderdag al melding van het ontslag van Nagelsmann. De jonge coach zou totaal verrast zijn geweest door de aankondiging. Hij was nog op skivakantie in het Oostenrijkse Zillertal en keerde halsoverkop terug in München.

"Na het WK in december in Qatar zijn we steeds minder goed gaan voetballen", zegt Bayern-voorzitter en voormalig doelman Oliver Kahn. "Door de tegenvallende prestaties zijn onze doelen voor dit seizoen, maar ook voor de langere termijn, steeds meer onder druk komen te staan. Daarom moesten we nu met een reactie komen en dat hebben we gedaan."

Vlak voor de interlandbreak verloor Bayern met 2-1 van Bayer Leverkusen, waardoor Borussia Dortmund de koppositie overnam. Het verschil is slechts één punt. In de Champions League was Nagelsmann wel succesvol: de club schakelde Paris Saint-Germain uit en speelt volgende maand in de kwartfinales tegen Manchester City.

Voor Bayern München is het ontslag van Nagelsmann ook een financiële mispeer. De club betaalde in de zomer van 2021 een afkoopsom van 25 miljoen euro om de succescoach los te weken van RB Leipzig. De Duitser werd daarmee de duurste trainer aller tijden.

In zijn eerste seizoen leidde Nagelsmann Bayern weliswaar naar de 32e landstitel, maar in de Champions League bleef succes opnieuw uit voor de zesvoudig winnaar van de Champions League/Europacup I. In de kwartfinales was Villarreal over twee wedstrijden verrassend genoeg te sterk.

Stand boven in de Bundesliga Borussia Dortmund 25-53 (+24) Bayern München 25-52 (+45) Union Berlin 25-48 (+10) SC Freiburg 25-46 (+4) RB Leipzig 25-45 (+19)

Julian Nagelsmann vertrok vrijdagmiddag bij Bayern München. Foto: AFP

Opvolger Tuchel was succesvol bij Chelsea

Tuchel volgt Nagelsmann op bij Bayern München, zo maakte de club tegelijkertijd bekend. De Duitser zat zonder club nadat hij in september vorig jaar werd ontslagen bij Chelsea. Hij tekent in Beieren een contract tot en met de zomer van 2025.

De 49-jarige Tuchel maakte de afgelopen jaren naam in het internationale topvoetbal door met Chelsea in 2021 de Champions League te winnen. Hij was toen vijf maanden in dienst van de Londenaren, met wie hij ook de Europese Super Cup én het WK voor clubs won.

Tuchel viel afgelopen zomer niet in het pulletje bij de nieuwe clubeigenaar Todd Boehly, die bijna 300 miljoen euro uitgaf voor nieuwe spelers. Na een nederlaag tegen Dinamo Zagreb in de groepsfase van de Champions League werd hij op straat gezet.

Eerder had Tuchel de leiding over Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund en FSV Mainz. Bij PSG kon hij de hooggespannen verwachtingen nooit waarmaken. Hij loodste PSG twee keer naar de landstitel, maar de Champions League bleef buiten bereik.