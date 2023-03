Mexico verslaat Suriname ondanks gemiste strafschop Feyenoord-spits Giménez

Delen via E-mail

Mexico heeft in de nacht van donderdag op vrijdag ondanks een gemiste strafschop van Feyenoord-spits Santiago Giménez met 0-2 gewonnen van Suriname in de Concacaf Nations League.

Bij Mexico ontbraken de Ajacieden Edson Álvarez en Jorge Sánchez in selectie. Middenvelder Erick Gutiérrez van PSV speelde wel en droeg de aanvoerdersband.

Giménez had ook een basisplaats. De spits, die in de Eredivisie acht doelpunten maakte, mocht halverwege de tweede helft aanleggen vanaf 11 meter na een overtreding van verdediger Shaquille Pinas (ex-ADO Den Haag). Giménez schoot de bal hoog over het doel.