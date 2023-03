Uitgerekend strafschop helpt Kane aan record: 'Het moest zo zijn'

Harry Kane vindt het ironisch dat hij zich uitgerekend met een strafschop kroonde tot topscorer aller tijden van Engeland. De aanvaller van Tottenham Hotspur deelde die eer tot donderdagavond met Wayne Rooney, maar gaat dankzij zijn goal in het EK-kwalificatieduel met Italië alleen aan de leiding in dit klassement.

Kane kreeg op 10 december in de WK-kwartfinale tegen Frankrijk al de kans om Rooney definitief achter te laten. Destijds miste de spits een penalty, waardoor 'Les Bleus' met 2-1 triomfeerden. Eerder in die kwartfinale had hij overigens wél een strafschop benut.

"Dit betekent alles voor me", vertelde Kane na de 1-2-zege van Engeland in Napels voor de camera van Channel 4. "Het moest kennelijk een strafschop zijn. Toen de bal het net raakte, voelde ik heel veel emotie. Wat een magisch moment."

Bondscoach Gareth Southgate vindt het gezien de geschiedenis in Qatar heel dapper dat Kane de bal opeiste toen Engeland de strafschop kreeg. "Dat tekent zijn sterke karakter en mentaliteit. Hij is op-en-top een prof."

Het moet vreemd lopen wil Kane het record niet veel scherper gaan stellen. "Ik ben pas 29 jaar en voel me fit en sterk. Ik heb me nog nooit beter gevoeld", meldde de spits, die zich eerder dit seizoen al kroonde tot topscorer aller tijden bij Tottenham Hotspur. "Hopelijk kan ik nog jaren doorgaan, dat wil ik in elk geval wel. Niets is mooier dan uitkomen voor de nationale ploeg."