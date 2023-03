Argentinië luistert WK-feest op met oefenzege en achthonderdste goal Messi

Mede dankzij het achthonderdste doelpunt in de loopbaan van Lionel Messi heeft Argentinië in de nacht van donderdag op vrijdag in vriendschappelijk verband met 2-0 gewonnen van Panama. Het was de eerste wedstrijd van de Zuid-Amerikanen sinds de wereldtitel in Qatar.

Het duel in het Estadio Monumental stond vooral in het teken van het huldigen van de wereldkampioenen. Na afloop maakten de spelers een ereronde langs het publiek met replica's van de wereldbeker.

In die sfeer was het logisch dat bondscoach Lionel Scaloni tegen Panama voor exact dezelfde basisspelers koos als op 18 december in de WK-finale tegen Frankrijk.

De underdog stribbelde lang tegen, maar na 79 minuten brak de thuisploeg de ban. De ingevallen Major League Soccer-smaakmaker Thiago Almada van Atlanta United scoorde uit een rebound, nadat Messi de paal had geraakt uit een vrije trap.

Vlak voor tijd trof de superster van Paris Saint-Germain op een fraaie manier wél doel uit een vrije trap. Hierna konden de spelers en stafleden aan de ereronde beginnen.

"Hier heb ik altijd van gedroomd: om in eigen land te vieren dat we het WK hebben gewonnen", vertelde Messi na afloop. "Laten we hier goed van genieten, want we hebben lang moeten wachten."

Argentinië oefent ook nog tegen Curaçao

In het feestgedruis sneeuwde de mijlpaal van Messi's achthonderdste treffer enigszins onder. De dribbelaar maakte 98 van zijn goals in dienst van de nationale ploeg. Cristiano Ronaldo, die ruim twee jaar ouder is dan Messi, bereikte in december 2021 al de grens van achthonderd doelpunten.

Argentinië stuit later in deze interlandperiode ook nog op Curaçao. Dit duel wordt in de nacht van maandag op dinsdag afgewerkt.