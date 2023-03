Ronaldo luistert recordduel voor Portugal op met prachtgoal en rake penalty

Cristiano Ronaldo heeft zijn recordinterland voor Portugal donderdag opgeluisterd met twee doelpunten. De sterspeler scoorde in het met 4-0 gewonnen EK-kwalificatieduel met Liechtenstein.

De 38-jarige Ronaldo maakte de derde en vierde treffer voor Portugal in Lissabon. De aanvaller van Al Nassr benutte vroeg in de tweede helft een penalty. Twaalf minuten later schoot hij een vrije trap schitterend in de kruising.