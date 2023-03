Trainer Nagelsmann moet waarschijnlijk per direct vertrekken bij Bayern München

Julian Nagelsmann moet volgens Duitse media per direct vertrekken bij Bayern München. De Duitse trainer zou bij de nummer twee uit de Bundesliga moeten plaatsmaken voor Thomas Tuchel, melden Bild en Kicker donderdagavond.

Bayern verloor zondag met 2-1 van Bayer Leverkusen en stond daardoor de koppositie af aan Borussia Dortmund. Het bestuur van de club van onder anderen Matthijs de Ligt, Daley Blind en Ryan Gravenberch zou daarop hebben besloten Nagelsmann te ontslaan.

De 35-jarige Nagelsmann was bezig aan zijn tweede seizoen bij Bayern. Hij werd in de zomer van 2021 aangesteld als opvolger van Hansi Flick en kwam voor een recordbedrag van 25 miljoen euro over van RB Leipzig. Met Bayern pakte hij vorig jaar op dominante wijze de titel in de Bundesliga.

Het ontslag van Nagelsmann komt op een opvallend moment, aangezien volgende week na de interlandperiode de kraker tegen koploper Borussia Dortmund op het programma staat. Eerder deze maand was Nagelsmann met Bayern ook nog knap te sterk voor Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League.

Thomas Tuchel wordt waarschijnlijk op korte termijn aangesteld als trainer van Bayern München. Foto: Getty Images

Tuchel zou maandag al voor de groep staan

Volgens Bild staat Tuchel maandag al op het trainingsveld in München. De 49-jarige Duitser was clubloos sinds hij in september bij Chelsea was ontslagen.

Tuchel was in 2018 ook al dicht bij een overstap naar Bayern, maar destijds kaapte Paris Saint-Germain hem voor de neus van 'Der Rekordmeister' weg. Eerder was Tuchel ook trainer van Borussia Dortmund en FSV Mainz 05.