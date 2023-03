Rusland speelt eerste interland buiten oude Sovjetgrenzen sinds inval in Oekraïne

Rusland heeft donderdag voor het eerst sinds de inval in Oekraïne een interland buiten de grenzen van de voormalige Sovjet-Unie gespeeld. De ploeg van bondscoach Valeri Karpin speelde in Teheran met 1-1 gelijk in een vriendschappelijk duel met Iran.

Rusland is vanwege de oorlog in Oekraïne door zowel de UEFA als de FIFA uitgesloten van deelname aan internationale wedstrijden. Het land mag daarom niet meedoen aan het EK van volgend jaar en is dus ook niet actief in de kwalificatiereeks, die deze week begint.

Wel speelden de Russen tijdens de oorlog oefeninterlands tegen Oezbekistan, Tadzjikistan en Kirgizië. Die landen hoorden in het verleden bij de Sovjet-Unie.

Tegen Iran kwam Rusland voor het eerst in bijna anderhalf jaar in actie buiten de voormalige grenzen van de Sovjet-Unie. Dat gebeurde voor het laatst op 14 november 2021, toen in de WK-kwalificatie van Kroatië (1-0) werd verloren.

In het Azadi Stadium in de Iraanse hoofdstad Teheran opende Anton Miranchuk na een klein half uur de score voor Rusland. Mehdi Taremi zorgde kort na rust voor de gelijkmaker.

Ook zaten in Teheran voor het eerst sinds januari 2022 enkele honderden vrouwen op de tribunes bij een voetbalwedstrijd van Iran. De FIFA lobbyt er al jaren voor dat Iran zijn stadions openstelt voor vrouwen, maar het Aziatische land laat slechts bij zeldzame gelegenheden een beperkt aantal vrouwen wedstrijden bijwonen.