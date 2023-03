Kane bezorgt Engeland winst in Italië en is de enige nationaal topscorer aller tijden

Harry Kane mag zich sinds donderdag als enige de Engelse topscorer aller tijden noemen. De spits benutte een strafschop in het EK-kwalificatieduel met Italië en maakte zijn 54e interlandtreffer. Engeland was in een zwaarbevochten duel met 1-2 te sterk voor Italië.

De 29-jarige Kane stond op gelijke hoogte met landgenoot Wayne Rooney, die in 120 duels tot 53 treffers kwam. Hij had 81 interlands nodig om 54 goals te maken.

Kane zorgde in de 42e minuut vanaf de penaltystip voor de 0-2. De spits stuurde doelman Gianluigi Donnarumma de verkeerde kant op en schoot raak. Declan Rice had vroeg in de eerste helft uit een hoekschop de score geopend.

In de tweede helft deden de Italianen iets terug via debutant Mario Retegui, die in Argentinië geboren is maar ook een Italiaans paspoort heeft. Na een overtreding van Jack Grealish belandde de bal voor de voeten van Lorenzo Pellegrini, die de assist verzorgde bij de 1-2.

Na tachtig minuten stond de ploeg van Gareth Southgate nog maar met tien man op het veld. Linksback Luke Shaw kreeg zijn tweede gele kaart na een overtreding op Retegui. In de slotfase zocht Italië naar de gelijkmaker, maar met wat geluk sleepte Engeland de overwinning binnen.

Zondag neemt Engeland het op tegen Oekraïne. Noord-Macedonië en Malta zijn de andere tegenstanders in groep C van de EK-kwalificatie. Noord-Macedonië was donderdag in Skopje met 2-1 te sterk voor Malta.

Stand groep C 1. Noord-Macedonië 1-3 (+1)

2. Engeland 1-3 (+1)

3. Oekraïne 0-0 (-)

4. Italië 1-0 (-1)

5. Malta 1-0 (-1)

Kane maakte debuut in 2015

Kane maakte bij zijn debuut in maart 2015 zijn eerste doelpunt voor Engeland. Hij kwam als vervanger van Rooney het veld in en maakte de vierde en laatste treffer in de met 4-0 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen.

Ook bij zijn club Tottenham Hotspur is Kane topscorer aller tijden. Twee maanden geleden maakte hij in het Premier League-duel met Manchester City zijn 267e doelpunt voor de Spurs, waarmee hij Jimmy Greaves van de troon stootte. Inmiddels staat Kane op 271 treffers.

Topscorers Engeland aller tijden 1. Harry Kane - 54 goals

2. Wayne Rooney - 53 goals

3. Bobby Charlton - 49 goals

4. Gary Lineker - 48 goals

