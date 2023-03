Deschamps begrijpt dat Griezmann 'ontgoocheld' is nu Mbappé captain wordt

Didier Deschamps en Kylian Mbappé hebben bevestigd dat Antoine Griezmann het er moeilijk mee heeft dat hij niet de nieuwe aanvoerder van het Franse elftal wordt. De bondscoach gaf de voorkeur aan de pas 24-jarige Mbappé en begrijpt dat het geen leuke boodschap was voor de acht jaar oudere Griezmann.

"Ik heb mijn besluit maandag aan de spelers kenbaar gemaakt. Antoine was op dat moment ontgoocheld en die reactie snap ik. Hij zit al lang bij de ploeg en was zelf ook graag aanvoerder geworden", vertelde Deschamps donderdag op een persconferentie in het Stade France in Parijs, waar zijn ploeg vrijdag de EK-kwalificatie start tegen Oranje.

Franse media maakten al eerder melding van onvrede bij Griezmann als gevolg van de keuze voor Mbappé. Naar verluidt kon het zelfs het einde van zijn interlandcarrière betekenen. Deschamps wilde vrijdag niet op details ingaan, maar benadrukte dat de 117-voudig international nog altijd heel belangrijk is voor zijn selectie. De aanvaller van Atlético Madrid werd dan ook benoemd tot vicecaptain achter Mbappé.

"Ik weet zeker dat we met Mbappé en Griezmann als leiders een sterk collectief vormen. De ontgoocheling was ook al snel weg bij Griezmann. We hebben dinsdag met heel de selectie zijn verjaardag gevierd."

Kylian Mbappé en Antoine Griezmann dinsdag tijdens de training van de Fransen. Foto: AFP

'Als ik hem was, had ik zo gereageerd'

Mbappé is de opvolger van Hugo Lloris, die na de verloren WK-finale in Qatar na veertien jaar een punt achter zijn interlandloopbaan zette. De superster van Paris Saint-Germain schoof donderdag ook aan op de persconferentie en relativeerde eveneens de reactie van Griezmann. "Als ik hem was, had ik ook zo gereageerd. We hebben erover gebabbeld en het is goed."

De kersverse captain benadrukte dat hij zich verre van verheven voelt boven Griezmann. "Hij heeft meer ervaring dan ik en iedereen in de groep ziet hem graag. Ons gezamenlijke doel is om deze ploeg in Europa en mondiaal op het hoogste niveau te brengen."

Volgens de 66-voudig international verandert er ook niet veel nu hij aanvoerder is. "Mijn speelstijl blijft hetzelfde, ik zal hooguit iets meer met anderen bezig zijn. En ik ben trots. Ik voel vreugde en emotie, maar nu moet de knop om richting het duel met Nederland."

Frankrijk tegen Nederland begint vrijdag om 20.45 uur in het Stade de France en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Maurizio Mariani.