Dit weten we over de virusuitbraak bij Oranje: kans op meer afvallers, staflid ziek

Daags voor de EK-kwalificatiekraker tegen Frankrijk in Parijs is Oranje opgeschrikt door een virusuitbraak. Vijf spelers zijn ziek naar huis en het is niet uitgesloten dat meer spelers afhaken. Dit is wat we nu weten.

In het kort: Wat is er gebeurd? Donderdag om 10.05 uur meldde de KNVB in een persbericht dat vijf spelers van Oranje zijn getroffen door een virusinfectie. Het gaat om Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Bart Verbruggen, Joey Veerman en Sven Botman. Zij hadden eerder die ochtend het trainingskamp van Oranje verlaten. Kjell Scherpen, Stefan de Vrij en Ryan Gravenberch zijn opgeroepen als vervangers.

Dinsdag kwamen de eerste signalen dat er een virus rondging bij Oranje. Meerdere stafleden voelden zich niet topfit, waarna woensdagavond meerdere spelers ziek werden. Donderdag rond 7.00 uur kreeg bondscoach Ronald Koeman van een teamarts te horen dat vijf spelers inmiddels zo ziek waren, dat zij naar huis moesten. Toen Koeman in hotel Woudschoten in Zeist naar beneden kwam, was Sven Botman al vertrokken en wachtte Joey Veerman op een taxi. Ook Matthijs de Ligt, Cody Gakpo en Bart Verbruggen gingen ziek naar huis.

Het gaat niet om het coronavirus en de KNVB weerspreekt dat er sprake is van een voedselvergiftiging door kip kerrie. De Telegraaf schreef donderdagmiddag nog dat kip kerrie bij het diner van Oranje op woensdagavond de boosdoener zou zijn. "Maar ik heb de kip kerrie gegeten en heb nergens last van. Het was heerlijk", zei Virgil van Dijk donderdagmiddag op de persconferentie van Oranje in het Stade de France. "De jongens die afvielen hadden buikgriepverschijnselen. Ik heb geen idee waardoor dat komt."

Koeman zei eveneens dat het gerecht niet de oorzaak kan zijn. "Iedereen wil natuurlijk weten waardoor het wel komt dat spelers ziek zijn. Ik ook. Maar daar ga ik niet over speculeren", vertelde de bondscoach. De medische staf van de KNVB onderzoekt nu om wat voor virus het precies gaat. Als dat duidelijk is, zal daar waarschijnlijk over gecommuniceerd worden.

1:24 Afspelen knop Virgil van Dijk na ziektegolf bij Oranje: 'Ik heb lekker gegeten'

Niet alleen vijf spelers zijn ziek naar huis, maar ook een lid van de staf. Het gaat om fysiotherapeut Joep Mous. De andere stafleden die zich eerder deze week niet topfit voelden, zijn donderdag wel met Oranje meegereisd naar Parijs.

De KNVB sluit niet uit dat in de aanloop naar de wedstrijd tegen Frankrijk van vrijdag meer spelers ziek worden door het virus. De spelers en de staf van Oranje zijn daarom iets voorzichtiger. "Met dingen als handen schudden is het allemaal wat terughoudender", vertelde Koeman. "Maar verder kun je er niet zo veel aan doen. Het is afwachten."

1:27 Afspelen knop Koeman over ziektegolf bij Oranje: 'Niet gevloekt, wel geschrokken'

Mogelijk keren er herstelde spelers terug in de selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar van maandag. Koeman sluit dat in ieder geval niet uit en de UEFA staat dat toe. Het is alleen zeer de vraag of het herstel zo snel gaat. Na de wedstrijd tegen Frankrijk wordt de balans opgemaakt. Het kan ook dat andere spelers worden toegevoegd aan de selectie voor de wedstrijd in De Kuip. Op dit moment heeft Koeman, die donderdag met Scherpen, Gravenberch en De Vrij drie vervangers voor het zieke vijftal opriep, de beschikking over 23 spelers.