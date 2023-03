Finse ondernemer biedt ook op Manchester United en wil fans bij plan betrekken

De Finse ondernemer Thomas Zilliacus heeft een bod uitgebracht op Manchester United. Hij is na Jim Ratcliffe en de Qatarese sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani de derde partij die in de Engelse topclub geïnteresseerd is.

Zilliacus is van plan zelf de helft van de club te kopen en de andere helft door supporters te laten kopen. "Ik heb een bod gedaan op Manchester United, om de club te kopen met de supporters, die over alle sportieve zaken evenveel zeggenschap zullen krijgen", twittert de schatrijke Fin donderdag.

"De club is in de huidige markt 3,9 miljard dollar (bijna 3,6 miljard euro, red.) waard. Als alle supporters meedoen, is dat nog geen 6 dollar per persoon", legt hij uit. "Mijn groep zal de helft van het bedrag financieren. Dus als iedereen meedoet, is het nog geen 3 dollar per persoon."

Voor die 3 dollar krijgen de fans dan daadwerkelijk zeggenschap over United. "Iedere supporter die meedoet krijgt toegang tot een app waarmee die over voetbalgerelateerde zaken kan stemmen. Er worden pas beslissingen genomen als een meerderheid van de supporters die steunt."

Het Manchester United van trainer Erik ten Hag bereikte de halve finales van de FA Cup en de kwartfinales van de Europa League Foto: Getty Images

Zilliacus wil statement maken tegen sjeiks en oligarchen

Met zijn bod wil Zilliacus ook een statement maken tegen de vele sjeiks en oligarchen in het internationale topvoetbal. "Alle clubs zouden uiteindelijk van de supporters moeten zijn", zegt hij tegen The Daily Mirror. "De huidige ontwikkeling, waarbij sjeiks en oligarchen clubs overnemen, is geen goede."

"Als ons bod succesvol blijkt, zullen we werken op een fundament van respect, gelijkheid, waardigheid, diversiteit, raciale harmonie en democratie", vervolgt de ondernemer. "En met de wereldwijde fanbase die bij elke beslissing betrokken wordt."

Newcastle United is sinds anderhalf jaar in handen van Saoedische sjeiks. Ook onder meer Manchester City is eigendom van een sjeik.