Oranje stelt verwachtingen niet bij na ziektegolf: 'Anderen moeten opstaan'

Ronald Koeman en Virgil van Dijk zijn niet van plan hun verwachtingspatroon bij te stellen nu het Nederlands elftal kampt met een ziektegolf. Volgens de bondscoach en aanvoerder kan Oranje vrijdag nog steeds een goed resultaat behalen tegen vicewereldkampioen Frankrijk.

"Het is duidelijk dat vrijdag niet het elftal zal zijn zoals dat wanneer ik iedereen erbij had gehad", zei Koeman donderdag over het afhaken van het zieke vijftal Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Joey Veerman en Bart Verbruggen. Bovendien is Frenkie de Jong er niet bij in Parijs.

"Maar ik zie het niet meteen als een minder grote kans. Voetbal is een raar spelletje. Ook met het elftal van morgen heb ik vertrouwen in een goed resultaat. Ik zie het niet zo zwart-wit dat ik direct de verwachtingen bijstel, en dat kan ik ook niet zeggen in deze rol."

Volgens Koeman is er de afgelopen weken veel aandacht besteed aan het wisselen van posities en staat er voor iedere afwezige een geschikte vervanger klaar. De coach ziet dan ook geen reden om bijvoorbeeld zijn spelopvatting rigoureus te veranderen.

'Elke speler in deze selectie is goed genoeg voor Oranje'

Van het besmette vijftal hadden Liverpool-aanvaller Gakpo en Bayern-verdediger De Ligt de grootste kans op een basisplaats tegen Frankrijk. Door het wegvallen van Gakpo zijn vooral de opties voorin beperkter geworden.

"Ik heb nog altijd zes aanvallers op papier staan, dat is voor mij voldoende", zei Koeman, die besloot Noa Lang niet bij de selectie te halen. "Wout Weghorst is een volwaardige spits, maar hij moet net als iedereen goed genoeg zijn om te gaan spelen. Ik ben er wel uit voor morgen."

Eerder op de persconferentie wilde ook Van Dijk de verwachtingen niet temperen. "Natuurlijk is het een mentale tik als zoiets gebeurt, maar elke speler die wordt opgeroepen is goed genoeg voor Oranje. Iedereen heeft zijn eigen rol in de groep. Andere jongens zullen nu moeten opstaan en ik heb er vertrouwen in dat dit ook gaat gebeuren."