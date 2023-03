Ronaldo breekt mondiaal interlandrecord door basisplaats bij start EK-kwalificatie

Cristiano Ronaldo speelt donderdagavond in de EK-kwalificatie tegen Liechtenstein zijn 197e interland. Daarmee heeft de Portugese sterspeler het mondiale interlandrecord nu alleen in handen.

De 38-jarige Ronaldo deelde het record eerder met Bader Al Mutawa uit Koeweit. De aanvaller kwam in de kwartfinale van het WK tegen Marokko (1-0-verlies) op gelijke hoogte met Al Mutawa.

Ronaldo werd ondanks zijn veelbesproken rol op het WK in Qatar en zijn controversiële transfer naar het Saoedische Al Nassr 'gewoon' opgeroepen door de nieuwe bondscoach Roberto Martínez.

Op het WK had Ronaldo ruzie met de toenmalige bondscoach Fernando Santos. Aanleiding daarvoor was zijn wisselbeurt in de laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Korea. Hij verliet woedend het veld en raakte zijn basisplaats kwijt.

In de achtste finales tegen Zwitserland en in de kwartfinales tegen Marokko moest Ronaldo genoegen nemen met een reserverol. Bij de laatste acht werd Portugal verrassend uitgeschakeld, waarna Santos vertrok en Martínez als opvolger werd aangesteld.

Foto: Getty Images

Ronaldo maakte in 2004 zijn eerste interlandgoal

In 2003 maakte Ronaldo zijn interlanddebuut voor Portugal. Met zijn land werd hij in 2016 Europees kampioen en won hij in 2019 de Nations League.

De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar maakte tot nu toe 118 interlandgoals en is daarmee Portugees topscorer aller tijden. Zijn eerste treffer maakte hij op het EK van 2004 in de groepswedstrijd tegen Griekenland (2-1-verlies).