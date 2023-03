Scherpen en Gravenberch missen laatste training voor kraker tegen Frankrijk

Kjell Scherpen en Ryan Gravenberch hebben donderdag de laatste training van het Nederlands elftal voor de kraker tegen Frankrijk gemist. Het tweetal, dat na de virusuitbraak bij Oranje is overgeheveld van Jong Oranje, kon niet op tijd in het Stade de France aanwezig zijn.

Stefan de Vrij trainde wel mee in in Parijs, waardoor er in totaal 21 spelers op het veld stonden. De verdediger van Internazionale kreeg donderdagochtend eveneens het bericht dat hij zich alsnog moest melden bij Oranje. Hij slaagde er wel in op tijd te zijn voor de training.

Vitesse-doelman Scherpen en Bayern München-middenvelder Gravenberch moeten overkomen uit Spanje, waar ze met Jong Oranje twee oefenwedstrijden zouden spelen. Zij melden zich later op donderdag bij de selectie van bondscoach Ronald Koeman, die vrijdagavond in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk voor het eerst op de bank zit in zijn tweede termijn als bondscoach.

In totaal heeft Koeman tegen de verliezend WK-finalist 23 spelers tot zijn beschikking, al is niet uitgesloten dat op de wedstrijddag meer spelers afvallen door ziekte. Donderdagochtend haakten Matthijs de Ligt, Cody Gakpo, Sven Botman, Bart Verbruggen en Joey Veerman af, omdat zij zich niet goed voelden. De KNVB spreekt van een virusinfectie. Het gerucht dat spelers ziek zijn geworden door het eten van kip kerrie is volgens Koeman niet waar.

De kans is groot dat Lutsharel Geertruida vrijdag debuteert voor Oranje. Foto: ANP

Ook een zieke fysiotherapeut moest afhaken

De afgelopen dagen waren er al meerdere stafleden bij Oranje die zich niet optimaal voelden en dat zette zich dus door bij de spelers. Naast de vijf zieke spelers moest ook een fysiotherapeut afhaken.

Frenkie de Jong en Steven Bergwijn meldden zich maandag al geblesseerd af voor Oranje, dat dus zwaar gehavend is voor de kraker van vrijdag in het Stade de France.

Na het duel met de Fransen, dat om 20.45 uur in het Stade de France begint, maakt Koeman opnieuw de balans op. Het is niet uitgesloten dat spelers terugkeren als zij voldoende hersteld zijn. Oranje sluit deze interlandperiode maandag in De Kuip af met een thuiswedstrijd tegen Gibraltar.