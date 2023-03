UEFA opent onderzoek naar FC Barcelona vanwege omkoopschandaal

De UEFA heeft donderdag aangekondigd dat er een onderzoek komt naar het omkoopschandaal rond FC Barcelona. De Catalaanse club zou de voormalige vicevoorzitter van de scheidsrechterscommissie in Spanje miljoenen hebben betaald om bevoordeeld te worden in wedstrijden.

In een korte verklaring van de UEFA staat alleen dat er inspecteurs van de disciplinaire commissie zijn benoemd die onderzoek gaan doen naar 'Caso Negreira', om te kijken of er regels zijn overtreden. De Europese voetbalbond zegt in een later stadium met meer informatie te komen.

FC Barcelona ligt al enige tijd onder vuur vanwege de beschuldigingen van omkoping. De club maakte tussen 2001 en 2018 in totaal zo'n 7 miljoen euro over naar bedrijven die op naam staan van José María Enríquez Negreira. Hij was in die periode vicevoorzitter van de scheidsrechterscommissie in Spanje.

De betalingen worden bevestigd door Barcelona, maar de club beweert dat Negreira werd ingehuurd voor extern advies. De Spaanse justitie denkt dat er sprake is van corruptie en besloot Barcelona aan te klagen. Rivaal Real Madrid maakte al bekend de aanklacht juridisch te steunen.

Het was sindsdien de grote vraag wat de UEFA zou doen. La Liga is zelf machteloos, omdat de Spaanse bond een verjaringstermijn van drie jaar hanteert. De laatste betaling van Barcelona aan Negreira was in 2018. Dat jaar stopte hij als vicevoorzitter.