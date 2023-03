Voormalig wonderkind en oud-Ajacied Bojan Krkic (32) beëindigt loopbaan

Bojan Krkic heeft donderdag op 32-jarige leeftijd zijn voetbalcarrière beëindigd. De Spanjaard gold in zijn jeugd als sensationeel talent, maar heeft die belofte nooit echt kunnen waarmaken. In het seizoen 2013/2014 kwam hij op huurbasis uit voor Ajax.

Bojan begon zijn loopbaan bij FC Barcelona, waar hij op zestienjarige leeftijd in het eerste elftal debuteerde. De laatste jaren kwam de rechtsbenige aanvaller uit voor Vissel Kobe in Japan. Hij speelde in 2008 één interland voor het Spaanse elftal.

"Ik neem hierbij afscheid van mijn tijd als professioneel voetballer", zegt Bojan op een speciaal ingelaste bijeenkomst bij zijn oude club FC Barcelona. "Ik ben oneindig dankbaar voor deze periode."

"Maar ik ben nu twaalf jaar weg van huis en heb bereikt wat ik wil bereiken. Ik voelde dat het tijd was om terug te keren naar mijn familie. Dit is het moment om een nieuwe fase van mijn leven in te gaan."

Bojan Krkic werd gezien als de nieuwe Lionel Messi. Foto: ANP

Torenhoge verwachtingen

Bojan is de zoon van een Servische vader en een Spaanse moeder. Hij was een zeer veelbelovende jeugdspeler van FC Barcelona, in een periode dat de Catalaanse club heerste in Europa.

De technische en rappe aanvaller werd door velen beschouwd als een wonderkind. De media zagen in hem een nieuwe Lionel Messi, die sinds 2003 bij Barça speelde. Bojan debuteerde op 23 april 2007 in de hoofdmacht van 'Blaugrana'.

De eerste jaren van zijn professionele loopbaan leek Bojan nog een internationale topvoetballer te worden. Hij voetbalde vier seizoenen voor FC Barcelona en kwam tot 104 wedstrijden. Daarna werd hij verkocht aan AS Roma, dat hem een jaar later uitleende aan AC Milan.

Bojan Krkic kon ook bij Ajax niet zijn belofte inlossen. Foto: Getty Images

De Boer haalde Bojan naar Ajax

De klad kwam erin. Bojan keerde terug bij FC Barcelona, maar speelde nooit meer voor de Catalaanse topclub. In 2013 haalde coach Frank de Boer de toen 22-jarige aanvaller op huurbasis naar Ajax. Bojan debuteerde in de Johan Cruijff Schaal (3-2-zege op AZ) voor de Amsterdamse club.

Ook bij Ajax slaagde Bojan er - mede door twee maanden blessureleed - niet in de torenhoge verwachtingen in te lossen. Hij had zijn inbreng bij de veroverde landstitel, maar keerde aan het einde van het seizoen terug naar Barcelona.