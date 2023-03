Met chaos op bestuurlijk vlak, een ruzie tussen Karim Benzema en Didier Deschamps en een rel rond het aanvoerderschap is het ouderwets onrustig rond het Franse elftal. Een blik op de sores bij de tegenstander van Oranje.

Op 7 januari leek Deschamps voor een rustige aanloop naar de EK-kwalificatiereeks te tekenen. Ondanks wat kritiek - velen vinden dat hij met misschien wel de beste ploeg ter wereld te verdedigend speelt - verlengde de succescoach zijn contract tot en met het WK van 2026.

Een paar dagen later was van de relatieve rust al weinig meer over. Er werd een onderzoek ingesteld naar de 81-jarige bondsvoorzitter Noël Le Graët, die door meerdere vrouwen werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Voetbalbond FFF zette hem in afwachting van de onderzoeksresultaten op non-actief.

Direct kwamen er vragen over de contractverlenging van Deschamps, die met goedkeuring van Le Graët had bijgetekend. De FFF haastte zich door te benadrukken dat de verbintenis gewoon geldig zou blijven. Inmiddels heeft de bond Le Graët definitief aan de kant gezet.

Het bijtekenen van Deschamps verliep al niet helemaal geruisloos. Le Graët had rond de contractverlenging voor een relletje gezorgd door in harde bewoordingen duidelijk te maken dat Zinédine Zidane een baan als bondscoach kon vergeten. De publieke vernedering van het voetbalicoon kwam Le Graët op kritiek van Kylian Mbappé en vooraanstaande oud-internationals te staan.

Karim Benzema en Didier Deschamps in oktober 2021. Foto: Getty Images

Vete tussen Benzema en 'clown' Deschamps

In de tussentijd werd duidelijk dat Deschamps aan een nieuwe Franse ploeg moet gaan bouwen. Recordinternational en aanvoerder Hugo Lloris en verdediger Raphaël Varane (die nog geen dertig jaar is) besloten zich niet meer beschikbaar te stellen en ruimte te maken voor een nieuwe generatie.

Ze volgden daarmee het voorbeeld van de meestbesproken Fransman van de afgelopen maanden: Karim Benzema. De Gouden Bal-winnaar haakte vlak voor het WK af met een blessure en besloot niet lang daarna te stoppen als international.

Het betekende het begin van een publieke ruzie, waarbij zowel Benzema als Deschamps met modder gooide. Deschamps stelde in een interview dat Benzema mogelijk alsnog in actie had kunnen komen op het WK en het toernooi op eigen initiatief had verlaten, maar daar is volgens de topspits niets van waar.

Onduidelijk is hoe de 35-jarige Benzema er exact over denkt, maar hij liet eerder deze maand op sociale media blijken dat hij Deschamps een clown vindt. "Wat een lef", schreef hij er onder meer bij.

Kylian Mbappé en Antoine Griezmann dinsdag op de training van Frankrijk. Foto: AFP

Einde van Griezmann als international?

Met de zaak-Graët en de vete tussen Benzema en Deschamps zijn we er nog niet. Door het vertrek van Lloris moest er onlangs een nieuwe aanvoerder worden benoemd en ook dát leidde tot een relletje.

Deschamps maakte dinsdag bekend dat niet Antoine Griezmann, maar sterspeler Mbappé de band overneemt. "Hij kan niet alleen goed voetballen, maar ook uitstekend communiceren", zei de bondscoach.

Franse media pakten een dag later uit met berichten over een boze Griezmann. De aanvaller met de roze coupe zou lang hebben gedacht dat híj de captain zou worden, maar moet het doen met een rol als reserveaanvoerder. De 117-voudig international zou uit onvrede zelfs hebben overwogen te bedanken voor het Franse elftal, maar dat werd donderdag niet bevestigd door Deschamps.

De bondscoach erkende wel dat Griezmann ontgoocheld was toen hij hoorde dat de acht jaar jongere Mbappé de voorkeur krijgt. Maar dat zou niet lang geduurd hebben. "We hebben dinsdag met heel de selectie de 32e verjaardag van Griezmann gevierd", vertelde Deschamps om te benadrukken dat alles nu goed is.

Alle relletjes ten spijt is Frankrijk de favoriet voor de wedstrijd tegen Oranje, die vrijdag om 20.45 uur begint. Maandag volgt voor de Fransen een uitduel met Ierland. Nederland speelt dan thuis tegen Gibraltar.