Ook in KNVB-beker hoge netten bij Feyenoord-Ajax, maar ze duperen tv-kijker niet

Bij het duel tussen Feyenoord en Ajax in de halve finales van de KNVB-beker komen opnieuw hoge netten tussen de tribunes en het veld in De Kuip te hangen. Dat gebeurt dit keer niet rond het hele veld.

Feyenoord en Ajax troffen elkaar op 22 januari ook al in De Kuip, toen voor de competitie. De Rotterdamse club had metershoge netten opgehangen tussen de tribunes en het veld. Zo moest voorkomen worden dat supporters voorwerpen richting het veld konden gooien.

Televisiezender ESPN was daardoor genoodzaakt om de camera's aanzienlijk hoger in het stadion te installeren, omdat de netten anders recht voor de lens zouden hangen. Tv-kijkers klaagden op sociale media over het hoge camerastandpunt. De netten waren namelijk nog steeds te zien.