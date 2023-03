FC Emmen maakt seizoen gewoon af met vertrekkende trainer Lukkien

Dick Lukkien maak het seizoen gewoon af als trainer van FC Emmen. Afgelopen weekend werd bekend dat hij na dit seizoen naar concurrent FC Groningen vertrekt. Daardoor was binnen de club twijfel ontstaan over het voortzetten van de samenwerking.

"We hebben veelvuldig met Dick zelf gesproken, en ook met de spelersgroep en diverse stakeholders binnen en buiten de club. Na deze gesprekken hebben we geconstateerd dat er in alle geledingen voldoende draagvlak is om met Dick het seizoen af te maken."