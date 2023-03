Virus teistert Oranje: De Ligt, Gakpo, Botman, Veerman en Verbruggen naar huis

Sven Botman, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Joey Veerman en Bart Verbruggen hebben donderdag het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. Het vijftal kampt met een virusinfectie en mist vrijdag de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk.

Bondscoach Ronald Koeman heeft doelman Kjell Scherpen, verdediger Stefan de Vrij en middenvelder Ryan Gravenberch opgeroepen als vervangers. Dat drietal zat al eerder bij de selectie van het Nederlands elftal.

Bayern München-middenvelder Gravenberch en Vitesse-keeper Scherpen zijn momenteel met Jong Oranje op trainingskamp in Spanje en sluiten in Parijs aan. Ook De Vrij (Internazionale) voegt zich in de Franse hoofdstad bij de selectie, die nu uit 23 spelers bestaat.

De virusuitbraak in de selectie heeft niks van doen met het coronavirus, laat een woordvoerder van de KNVB weten. De samenstelling van de selectie wordt na de wedstrijd tegen Frankrijk opnieuw tegen het licht gehouden. Nederland speelt maandag in De Kuip tegen Gibraltar in groep B van de EK-kwalificatie.

Vooral voor keeper Verbruggen en Veerman is de virusuitbraak in de Oranjeselectie een hard gelag, want zij behoorden voor het eerst tot de definitieve selectie. Koeman had Veerman aanvankelijk niet opgeroepen. De middenvelder van PSV werd bij de selectie gehaald als vervanger van de geblesseerde Frenkie de Jong.

Anderlecht-keeper Bart Verbruggen moet zijn debuut voor Oranje uitstellen. Foto: Pro Shots

Eerder vielen De Jong en Bergwijn weg

Van het door het virus getroffen vijftal hadden Liverpool-aanvaller Gakpo en Bayern-verdediger De Ligt de grootste kans op een basisplaats tegen Frankrijk. Door het wegvallen van Gakpo zijn vooral de opties voorin beperkter geworden.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Koeman wordt geplaagd door afvallers. Naast De Jong meldde Steven Bergwijn zich maandag af bij Oranje vanwege een blessure. Koeman mist daardoor in totaal zeven spelers die hij in eerste instantie wel had geselecteerd. Van de voorselectie viel Teun Koopmeiners bovendien weg met een blessure. Bergwijn werd vervangen door Borussia Dortmund-aanvaller Malen.

Door de personele problemen wacht Oranje vrijdag een loodzware opdracht bij de start van de kwalificatiereeks voor het EK 2024. Nederland begint vrijdag met een uitwedstrijd tegen vicewereldkampioen Frankrijk. Het is de eerste wedstrijd van Oranje in de tweede termijn van Koeman als bondscoach.

De gehavende selectie van Oranje vliegt aan het einde van de ochtend met twintig spelers van Amsterdam naar Parijs. Om 16.30 uur geeft Koeman samen met aanvoerder Virgil van Dijk een persconferentie in het Stade de France, waar Oranje aansluitend traint.