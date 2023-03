Ronaldo denkt dat Saoedische competitie tot de top van de wereld gaat behoren

Cristiano Ronaldo is positief verrast door het niveau van de voetbalcompetitie in Saoedi-Arabië. De 38-jarige sterspeler van Al Nassr, die in januari naar het Midden-Oosten trok, voorspelt een grote toekomst voor de Saudi Pro League.

"Ik ga niet zeggen dat het vergelijkbaar is met de Premier League. Dat zou een leugen zijn. Maar het algehele niveau in de Saudi Pro League is goed en er doen sterke teams mee", zei Ronaldo woensdag tegen verschillende media voor de eerste EK-kwalificatieduels met Portugal.

Ronaldo zit op zijn plek in Saoedi-Arabië na een roerig begin van het seizoen. Hij belandde op een zijspoor bij Manchester United en haalde in een spraakmakend interview hard uit naar de club en trainer Erik ten Hag. In november werd zijn contract ontbonden en was de weg vrij voor een lucratief avontuur in Saoedi-Arabië.

Bij Al Nassr is Ronaldo logischerwijs de belangrijkste speler. De aanvoerder scoorde negen keer in acht competitiewedstrijden, maar ook met de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar in de gelederen is Al Nassr niet onverslaanbaar. Al Ittihad heeft zelfs een punt meer dan de formatie van Ronaldo.

"Ik ben positief verrast door het niveau", zegt Ronaldo, die naast Manchester United voor Sporting CP, Real Madrid en Juventus speelde. "De spelers uit Saoedi-Arabië zijn al goed en de selecties worden aangesterkt door buitenlanders. Ik weet zeker dat deze competitie in de komende jaren de vierde of vijfde competitie van de wereld is."