Door het wegvallen van Frenkie de Jong en een virusuitbraak in de selectie moet bondscoach Ronald Koeman creatief zijn in de opstelling van Oranje. Nederland neemt het vrijdag in een EK-kwalificatiekraker in Parijs op tegen Frankrijk. Dit zijn de opties en overwegingen.

Deze spelers mist Koeman tegen Frankrijk Ziek: Matthijs de Ligt, Cody Gakpo, Sven Botman, Joey Veerman en Bart Verbruggen

Matthijs de Ligt, Cody Gakpo, Sven Botman, Joey Veerman en Bart Verbruggen Geblesseerd: Teun Koopmeiners, Frenkie de Jong, Steven Bergwijn, Justin Bijlow en Andries Noppert

Teun Koopmeiners, Frenkie de Jong, Steven Bergwijn, Justin Bijlow en Andries Noppert Geschorst: Denzel Dumfries

Op doel: Cillessen keert waarschijnlijk terug in basis

Vier maanden geleden was Jasper Cillessen onder bondscoach Louis van Gaal de vierde keeper in de pikorde bij Oranje. Het was zelfs twijfelachtig of hij ooit nog een interland zou spelen, maar inmiddels is alles anders. Bij afwezigheid van de geblesseerde WK-keepers Andries Noppert en Justin Bijlow lijkt Cillessen tegen Frankrijk na 283 dagen terug te keren in het doel van Oranje.

Koeman koos in zijn eerste periode als bondscoach al steevast voor Cillessen, die zelfs door criticaster Van Gaal geroemd werd om zijn betrouwbaarheid in Oranje. Die betrouwbaarheid is tegen vicewereldkampioen Frankrijk niet onbelangrijk nu zoveel belangrijke spelers ontbreken.

Met Mark Flekken heeft Cillessen een serieuze concurrent, maar die heeft Koeman pas deze week leren kennen. Kjell Scherpen, die donderdag de zieke Bart Verbruggen verving in de selectie, is geen optie voor de basis.

De verdediging: debuut lonkt voor Geertruida

Koeman mist achterin twee basisspelers: de geschorste Denzel Dumfries en de zieke Matthijs de Ligt. Die laatste is opgeleefd bij Bayern München en was waarschijnlijk centraal naast Virgil van Dijk opgesteld.

Na het wegvallen van De Ligt en Sven Botman haalde Koeman donderdag één nieuwe verdediger bij de selectie: Stefan de Vrij. "Alle posities zijn nu weer dubbel bezet", zei de bondscoach enkele uren later op zijn persconferentie in het Stade de France. Dat klopt, maar rechts achterin zijn dat wel twee gelegenheidsrechtsbacks.

Jurriën Timber staat bij Ajax altijd centraal en ook Lutsharel Geertruida speelde de afgelopen maanden bij Feyenoord meestal in het centrum. De kans is groot dat de keuze voor de rechtsbackpositie op Geertruida valt, ook omdat Timber mogelijk centraal naast Van Dijk start.

Van Dijk is centraal achterin de enige naam die je nu al kunt invullen. Van Nathan Aké is vrijwel zeker dat hij in de basis staat, maar de vraag is of hij centraal speelt of als linksback. De andere opties op de linksbackpositie zijn Tyrell Malacia en Daley Blind. Koeman gaf maandag al aan dat de 33-jarige Blind niet meer de eerste optie is.

Het middenveld: Berghuis geen optie voor Koeman

Op het middenveld wacht de ingewikkeldste puzzel voor Koeman. Frenkie de Jong is al jaren het enige zekerheidje op de middenlinie van Oranje, maar juist hij ontbreekt.

Steven Berghuis, van origine aanvaller, is nu ook geen optie voor het middenveld. "Tegen Frankrijk heeft het mijn voorkeur om met drie echte middenvelders te spelen", zei Koeman donderdag. Linksback Daley Blind, die jaren geleden bij Ajax op het middenveld speelde, lijkt daardoor evenmin een optie.

De vraag is of Koeman Xavi Simons wel als middenvelder ziet, aangezien hij bij PSV vaak voorin speelt. De 'echte' middenvelders die de bondscoach ter beschikking heeft, zijn Georginio Wijnaldum, Marten de Roon, Mats Wieffer, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Gravenberch is geen optie voor de basis, aangezien hij donderdag pas werd opgeroepen en nog niet eens met de selectie heeft getraind.

Wieffer staat er beter op bij Koeman, die aangaf dat hij het best aandurft om de Feyenoorder te laten debuteren tegen topland Frankrijk. Het kan ook een bijzondere avond worden voor Wijnaldum, die een jaar geleden zijn laatste interland speelde.

Op 29 maart 2022 speelde Georginio Wijnaldum tegen Duitsland zijn voorlopig laatste interland. Foto: Getty Images

De aanval: nog een zekerheidje over

Door het wegvallen van Cody Gakpo, die waarschijnlijk links voorin was gestart, is Memphis Depay de enige aanvaller die je al kunt noteren voor de basisploeg tegen de Fransen. Waarschijnlijk staat hij in de spits, al kan Koeman daar ook voor Wout Weghorst kiezen. In dat geval wordt Memphis de linksbuiten van Oranje. De derde spits, Brian Brobbey, moet hopen op een invalbeurt in Parijs.

Voor de vleugelposities naast Memphis heeft Koeman drie opties: Berghuis, Simons en Donyell Malen. Zo is Malen ineens een reële optie voor een basisplaats. Begin deze maand nam Koeman hem niet eens op in de 37-koppige voorselectie.