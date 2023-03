FC Barcelona sleept journalisten en media voor de rechter in omkopingszaak

Delen via E-mail

FC Barcelona kiest woensdag de aanval in de omkopingszaak. De Spaanse topclub daagt vijf journalisten en een aantal media voor de rechter vanwege hun berichten over de miljoenenbetalingen aan een voormalige scheidsrechtersbaas.

Het nieuws rond de mogelijke omkoping kwam een maand geleden aan het licht. FC Barcelona heeft het bedrijf van José María Enríquez Negreira in totaal 6,5 miljoen euro betaald. Enríquez Negreira was tussen 2016 en 2018 vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechtersbond.

Het Spaanse openbaar ministerie heeft FC Barcelona aangeklaagd vanwege deze betalingen en is een onderzoek gestart. Voormalig voorzitters Josep Maria Bartomeu en Sandro Rosell van de Catalaanse club zouden zich schuldig hebben gemaakt aan omkoping.

Volgens Spaanse media is FC Barcelona van plan om meer aanklachten in te dienen. Wanneer de zaak voorkomt, is nog niet bekend.