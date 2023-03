Janssen schiet Wolfsburg in CL met rake strafschop langs PSG van Groenen

Wolfsburg heeft woensdag in de kwartfinales van de Champions League met 0-1 gewonnen van Paris Saint-Germain. Oranje-international Dominique Janssen maakte vanaf de penaltystip de enige goal. Olympique Lyonnais ging met Damaris Egurrola en Daniëlle van de Donk met 0-1 onderuit tegen Chelsea.

Wolsfburg - met naast Janssen ook Jill Roord in de basis - was voor rust iets steker dan PSG, waar Jackie Groenen vanaf het begin meedeed. Tot doelpunten leidde dit niet, waardoor 0-0 de ruststand was. Tien minuten na rust kreeg PSG een strafschop na een overtreding op Sakina Karchaoui. Op aanraden van de VAR werd deze later geschrapt.