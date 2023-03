Lazio-fan wordt vervolgd voor dragen 'Hitlerson'-shirt bij derby van Rome

De openbaar aanklager van Rome is woensdag overgegaan tot strafrechtelijke vervolging van een fan van Lazio. De man droeg zondag bij de derby tegen AS Roma een shirt met de opdruk "Hitlerson 88".

De man, die een celstraf van anderhalf jaar riskeert, is via camerabeelden geïdentificeerd. De fan heeft al een strafblad. Hij probeerde in 2009 eens het veld op te komen bij een wedstrijd van zijn club Lazio tegen eveneens AS Roma.