KNVB eert voetbalicoon Kees Rijvers (96) met bondsridderschap

Kees Rijvers is woensdag door de KNVB onderscheiden met het bondsridderschap. De voetbalbond eert de inmiddels 96-jarige legende vanwege zijn verdiensten voor het Nederlandse voetbal.

Rijvers kreeg de onderscheiding woensdag in zijn woonplaats Breda uit handen van KNVB-voorzitter Just Spee, in bijzijn van zijn vrouw Annie en naaste familie.

Rijvers maakte als speler én trainer furore. De oud-middenvelder speelde op amateurbasis voor NAC Breda (1944-1950), waarna hij voor een profcarrière in Frankrijk koos. Hij vierde de grootste successen met Saint-Étienne, waarmee hij in 1957 landskampioen werd en vijf jaar later de beker won.

De interlandcarrière van Rijvers bleef beperkt tot 33 wedstrijden, maar dat hadden er veel meer kunnen zijn. Voor de invoering van het betaald voetbal in 1954 bestond Oranje louter uit amateurspelers en werden profs uitgesloten. Dat veranderde, mede doordat Rijvers in 1953 meedeed in de zogenoemde watersnoodwedstrijd tegen het sterker geachte Frankrijk.

De 2-1-overwinning in dat benefietduel voor slachtoffers van de watersnoodramp staat bekend als het begin van de invoering van het betaald voetbal in Nederland. Rijvers, die later in Nederland voor Feyenoord en opnieuw NAC speelde, maakte in 1957 na zeven jaar afwezigheid zijn rentree in Oranje. Hij scoorde in totaal tien keer.

Kees Rijvers is woensdag door de KNVB onderscheiden met het bondsridderschap. Foto: Getty Images

'Ik herinner me Kees als een prettige en sympathieke man'

Als trainer vierde Rijvers grote successen, vooral met PSV. Hij leidde de Eindhovenaren naar drie landstitels, de KNVB-beker en de UEFA Cup. Ook stond hij voor de groep van FC Twente en het Belgische Beringen.

Van 1981 tot 1984 was Rijvers bondscoach van Oranje, waar hij voor een verjongingskuur zorgde. Onder anderen Marco van Basten, Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Wim Kieft en Ronald Koeman debuteerden onder zijn hoede. In 1988 waren zij bepalende spelers van het team dat onder bondscoach Rinus Michels Europees kampioen werd.

"Ik herinner me Kees Rijvers als een bijzonder prettige en sympathieke man", zegt Koeman, de huidige bondscoach van Oranje. "Hij was rustig en ging bijna op een vaderlijke manier met zijn spelers om. Een goed initiatief van de KNVB om hem op deze manier te eren; dat verdient hij."