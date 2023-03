Feyenoord verliest oefenduel van NEC, PSV klopt Anderlecht bij rentree Sávio

Delen via E-mail

Feyenoord heeft woensdag met een uitgedunde ploeg een 1-2-oefennederlaag geleden tegen NEC. PSV versloeg Anderlecht met 2-0 in een wedstrijd waarin aanvaller Sávio zijn rentree maakte.

Danilo scoorde uit een penalty, maar dat leidde niet tot winst. NEC ging er op het trainingscomplex in Rotterdam met de overwinning vandoor. Pedro Marques (strafschop) en Anthony Musaba scoorden.

Afgelopen zondag deed Feyenoord uitstekende zaken in de titelstrijd door Ajax met 2-3 te verslaan. De Rotterdammers staan als koploper nu zes punten voor op de concurrent uit Amsterdam.

Twintig minuten voor tijd viel Sávio in. De achttienjarige Braziliaan speelde zijn laatste wedstrijd voor PSV op 13 oktober, deed daarna nog een paar keer mee met de beloften en was sindsdien geblesseerd.

Sávio wordt dit seizoen gehuurd van Troyes, dat onderdeel is van de City Group. Mede door zijn blessures is het verblijf van de vleugelspeler in Eindhoven nog geen groot succes.