Hoe Oranje dankzij Van Gaal ook nog een sluiproute naar het EK heeft

Nederland begint vrijdag tegen Frankrijk aan de kwalificatie voor het EK van 2024. Mocht het helemaal mislopen, dan heeft de ploeg van bondscoach Ronald Koeman nog een route via de play-offs achter de hand. Hoe zit dat precies?

De eerste deelnemer van het EK is al bekend: gastland Duitsland. Dan blijven er nog 23 plekken over die komend jaar verdeeld worden. Twintig landen plaatsen zich door middel van de kwalificatiereeks. Drie landen via een play-offroute die door de Nations League-resultaten wordt bepaald.

Aan de reguliere kwalificatie doen in totaal 53 landen mee. Die worden onderverdeeld in tien groepen. De nummers één en twee van elke groep plaatsen zich direct voor het EK, dat van 14 juni tot en met 14 juli 2024 in Duitsland wordt gehouden.

De landen komen elkaar in de EK-kwalificatie twee keer tegen: uit en thuis. Nederland treft Frankrijk, Gibraltar, Griekenland en Ierland. In maart staat de eerste speelronde op het programma. In juni, september, oktober en november worden de overige wedstrijden gespeeld.

EK-kwalificatie Nederlands elftal 24 maart: Frankrijk-Nederland

27 maart: Nederland-Gibraltar

7 september: Nederland-Griekenland

10 september: Ierland-Nederland

13 oktober: Nederland-Frankrijk

16 oktober: Griekenland-Nederland

18 november: Nederland-Ierland

21 november: Gibraltar-Nederland

Drie tickets via play-offs

Mocht Oranje zich niet via deze klassieke route voor het EK plaatsen, dan is er nog een achterdeur. Drie EK-tickets worden namelijk in maart 2024 verdeeld via de play-offs. Teams worden ingedeeld op basis van de prestaties in de Nations League.

Groepswinnaars in de hoogste drie divisies van de Nations League plaatsen zich rechtstreeks voor de play-offs. Nederland bleef onder Louis van Gaal ongeslagen en verzekerde zich in een poule met België, Polen en Wales van de groepswinst en dus (zo nodig) van de play-offs. Datzelfde geldt voor Kroatië, Spanje en Italië. Met die landen doet Nederland in juni mee aan de finaleronde van de Nations League.

Naast dit viertal zijn Schotland, Israël, Bosnië en Herzegovina en Servië (divisie B) en Turkije, Griekenland, Kazachstan en Georgië (divisie C) door groepswinst zeker van een play-offticket. Als een land zich al rechtstreeks heeft geplaatst voor het EK, krijgt het op één na best gerangschikte team een plek in de play-offs. Die rangschikking is gebaseerd op de prestaties in de divisies, waarbij de ploegen in divisie A het hoogst geplaatst zijn.

Voorafgaand aan het vorige EK kregen ook groepswinnaars van divisie D een plek in de play-offs. Daardoor kon Noord-Macedonië na een succesvolle play-off debuteren op het Europees kampioenschap. Voor deze editie krijgen de ploegen in de eerste drie divisies voorrang.