Oud-wereldkampioen Özil zet op 34-jarige leeftijd punt achter loopbaan

Mesut Özil heeft woensdag een punt achter zijn loopbaan gezet. De 34-jarige spelmaker, die in 2014 wereldkampioen werd met Duitsland, kwam de laatste jaren nog mondjesmaat in actie en ziet geen voetbaltoekomst meer voor zichzelf.

"In de afgelopen weken en maanden, waarin ik ook wat blessures had, werd voor mij duidelijk dat het tijd is om de voetbalwereld te verlaten", zegt Özil in een verklaring.