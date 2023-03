Invaller Pelova met Arsenal onderuit bij Bayern in kwartfinales Champions League

Victoria Pelova is dinsdag met Arsenal tegen een nederlaag aangelopen in de kwartfinales van de Champions League. De Oranje-international verloor met haar ploeg de heenwedstrijd tegen Bayern München met 1-0.

Pelova viel na een uur spelen in bij Arsenal, maar kon de nederlaag van Arsenal niet voorkomen. Ze is de enige Nederlandse die dinsdag in actie kwam. Vivianne Miedema is door een zware knieblessure maandenlang uitgeschakeld bij Arsenal en mist later dit jaar ook het WK.