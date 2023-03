Arsenal moet landstitel zonder ernstig geblesseerde Tomiyasu veiligstellen

Premier League-koploper Arsenal moet het de rest van het seizoen stellen zonder Takehiro Tomiyasu. De Japanse verdediger heeft een ernstige knieblessure opgelopen.

Tomiyasu liep de kwetsuur afgelopen donderdag op in de Europa League-return tegen Sporting CP, waarin de Londenaren via penalty's werden uitgeschakeld. Zondag was hij afwezig bij de 4-1-zege op Crystal Palace.

"Er is sprake van een zware blessure, waar we al bang voor waren", meldt Arsenal dinsdag. "Inmiddels is Takehiro succesvol geopereerd in Londen, maar hij kan dit seizoen niet meer in actie komen."

Tomiyasu speelt sinds de zomer van 2021 bij Arsenal. De 24-jarige rechtsachter is een vaste waarde in het elftal van coach Mikel Arteta. De Japanner kwam dit seizoen tot 21 optredens in de Premier League.

Nu moet Arsenal zonder Tomiyasu de eerste landstitel sinds 2004 zien veilig te stellen. 'The Gunners' gaan aan kop met acht punten voorsprong op Manchester City, dat nog wel een duel tegoed heeft.

Arsenal speelt zaterdag om 16.00 uur een thuiswedstrijd tegen Leeds United. In het duel met Crystal Palace werd de positie van Tomiyasu ingevuld door Ben White.