Rvc FC Utrecht keurt actie Van Seumeren in kleedkamer af: 'Is te ver gegaan'

De raad van commissarissen van FC Utrecht is niet te spreken over de actie van Frans van Seumeren na de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-2). De clubeigenaar barstte na de nederlaag in woede uit in de kleedkamer van de Domstedelingen.

"De manier waarop Frans heeft gehandeld past niet bij de normen en waarden van FC Utrecht, waarbij een veilig werkklimaat vooropstaat", zegt rvc-voorzitter Pieter Leyssius dinsdag op de website van FC Utrecht. "Frans is al vijftien jaar een zeer betrokken aandeelhouder, die veel voor de club heeft betekend en nog altijd betekent, maar in zijn emotie is hij afgelopen zaterdag te ver gegaan."

FC Utrecht verloor de thuiswedstrijd tegen Go Ahead zaterdag door een doelpunt vlak voor tijd. In de kleedkamer kregen de spelers vervolgens de volle laag van Van Seumeren.

Bij dat bezoek kwam het tot een handgemeen tussen Van Seumeren en verdediger Sean Klaiber. Eerder dit seizoen moest trainer Henk Fraser nog vertrekken bij FC Utrecht na een handgemeen met Amin Younes.

'Frans heeft ons verzekerd dat dit nooit meer zal plaatsvinden'

Een dag later sprak Van Seumeren de selectie tijdens een training opnieuw toe en bood hij zijn excuses aan voor de woede-uitbarsting. "Ik begrijp nu ook wel dat het intimiderend kan zijn", zei hij onder meer.

Voor de rvc van FC Utrecht is het incident aanleiding om de bestuurlijke afspraken aan te scherpen. De commissarissen hebben hier de afgelopen dagen uitvoerig over gesproken. "Frans heeft er spijt van en heeft ons als rvc, maar ook de hele club, verzekerd dat dit nooit meer zal plaatsvinden", laat Leyssius weten.