Vrouwen FC Twente herstellen zich met ruime zege en verstevigen koppositie

De vrouwen van FC Twente hebben zich dinsdag in de Eredivisie hersteld van de eerste competitienederlaag in anderhalf jaar. De regerend landskampioen was in Enschede met 5-0 te sterk voor VV Alkmaar en verstevigde de koppositie.

Fenna Kalma opende na iets meer dan een half uur de score nadat ze diep was gestuurd door Suzanne Giesen. Zes minuten later verdubbelde Renate Jansen de voorsprong door een voorzet van Kim Everaerts binnen te koppen. Nog voor rust maakte Giesen er met een afstandsschot 3-0 van.

In de tweede helft zette FC Twente de jacht op doelpunten voort. Dat resulteerde na een uur spelen in de 4-0 van Danique Kerkdijk, die raak kopte op aangeven van Marisa Olislagers. Even later maakte Kalma haar tweede goal van de wedstrijd.

Dankzij de overwinning op VV Alkmaar heeft FC Twente nu vijf punten voorsprong op nummer twee Ajax, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. De Amsterdammers spelen zondag op eigen veld tegen VV Alkmaar, dat voorlaatste staat.

In de vorige competitiewedstrijd liet FC Twente zich verrassen door Fortuna Sittard (2-1). Dat was de eerste Eredivisie-nederlaag sinds 26 september 2021. In de kwartfinales van de KNVB-beker namen de tukkers afgelopen vrijdag revanche op Fortuna (2-1).