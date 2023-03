Cryptische Ibrahimovic terug bij Zweden: 'Ik ben verleden, heden en toekomst'

Zlatan Ibrahimovic is dinsdag na lange afwezigheid teruggekeerd bij de selectie van de Zweedse nationale ploeg. De 41-jarige sterspeler bereidt zich met zijn land voor op de eerste kwalificatieduels voor het EK van volgend jaar in Duitsland.

De routinier liet in het midden wat hij daarmee precies bedoelde. "De trainer heeft mij geselecteerd en dat is voor mij iets om blij mee te zijn. Ik ga er alles aan doen om het elftal en het land te helpen. Hoe dat precies gaat gebeuren, zien we nog wel. Maar dat ik niet al te ver meer vooruit moet kijken als speler, lijkt me ook iets wat zo langzamerhand wel duidelijk is."