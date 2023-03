Mbappé benoemd tot Franse aanvoerder, De Bruyne neemt band over van Hazard

Bondscoach Didier Deschamps heeft Kylian Mbappé dinsdag benoemd tot aanvoerder van de Franse nationale ploeg. De Paris Saint-Germain-vedette neemt het stokje over van de afgezwaaide doelman Hugo Lloris. Kevin De Bruyne is de nieuwe captain van het Belgische elftal.

"Kylian voldoet aan alle eisen om deze verantwoordelijkheid te dragen", zegt Deschamps in een nog uit te zenden interview op de Franse tv-zender TF1. "Hij is een bindend element, zowel op het veld als daarbuiten."

Antoine Griezmann, die volgens Franse media teleurgesteld is doordat hij de aanvoerdersband is misgelopen, vervangt de net als Lloris afgezwaaide Raphaël Varane als viceaanvoerder.

De 24-jarige Mbappé debuteerde in 2017 voor 'Les Bleus' en veroverde een jaar later al de wereldtitel met het nationale team. Op dat toernooi werd hij de in de groepsfase de jongste doelpuntenmaker ooit voor Frankrijk op een WK. Ook in de finale tegen Kroatië (4-2) vond hij het net.

Frankrijk stond vier jaar later op het WK in Qatar opnieuw in de finale, en wederom vond Mbappé het net. De aanvaller maakte zelfs een hattrick, maar na een penaltyreeks ging de beker naar Argentinië. Mbappé heeft in totaal 66 interlands achter zijn naam staan en scoorde daarin 36 keer.

Komende vrijdag is Frankrijk de eerste tegenstander van het Nederlands elftal in de kwalificatiereeks voor het EK. De wedstrijd wordt om 20.45 uur gespeeld in het Stade de France, in de Parijse voorstad Saint-Denis.

Kevin De Bruyne neemt de aanvoerdersband over van Eden Hazard. Foto: Getty Images

De Bruyne nieuwe aanvoerder van België

Ook het Belgische elftal heeft een nieuwe aanvoerder. De Bruyne neemt de band over van Eden Hazard, die na het WK in Qatar afzwaaide als international. Dat toernooi verliep voor de Belgen dramatisch met een uitschakeling in de groepsfase.

De Bruyne geldt al jaren als de vedette van de Belgische ploeg. De 31-jarige middenvelder van Manchester City heeft 97 interlands achter zijn naam staan. Daarin scoorde hij 25 keer.

"Een trots moment", zegt De Bruyne tegen Sporza over zijn benoeming tot aanvoerder. "Ik ben hier al heel lang, maar het is een enorme eer op deze manier mijn land te vertegenwoordigen. Hopelijk kan ik die rol goed vervullen."

De Belgische selectie trainde dinsdag voor het eerst onder de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco. Vrijdag beginnen de 'Rode Duivels' aan de EK-kwalificatiereeks met een uitwedstrijd tegen Zweden.