Bondscoach Deschamps verkiest Mbappé boven Griezmann als aanvoerder Frankrijk

Bondscoach Didier Deschamps heeft Kylian Mbappé dinsdag benoemd tot aanvoerder van de Franse nationale ploeg. De Paris Saint-Germain-vedette neemt het stokje over van doelman Hugo Lloris, die na het WK in Qatar is gestopt als international.

"Kylian voldoet aan alle eisen om deze verantwoordelijkheid te dragen", zegt Deschamps in een nog uit te zenden interview op de Franse tv-zender TF1. "Hij is een bindend element, zowel op het veld als daarbuiten."

Antoine Griezmann, die volgens Franse media teleurgesteld is doordat hij de aanvoerdersband is misgelopen, vervangt de net als Lloris afgezwaaide Raphaël Varane als viceaanvoerder.

De 24-jarige Mbappé debuteerde in 2017 voor 'Les Bleus' en veroverde een jaar later al de wereldtitel met het nationale team. Op dat toernooi werd hij de in de groepsfase de jongste doelpuntenmaker ooit voor Frankrijk op een WK. Ook in de finale tegen Kroatië (4-2) vond hij het net.

Frankrijk stond vier jaar later op het WK in Qatar opnieuw in de finale, en wederom vond Mbappé het net. De aanvaller maakte zelfs een hattrick, maar na een penaltyreeks ging de beker naar Argentinië. Mbappé heeft in totaal 66 interlands achter zijn naam staan en scoorde daarin 36 keer.