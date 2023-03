Johan Cruijffs oudere broer Henny Cruijff op 78-jarige leeftijd overleden

Henny Cruijff is maandag na een lang ziekbed op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was de oudere broer van voetbalicoon Johan Cruijff.

Naast de broer van de in 2016 overleden Johan Cruijff was Henny Cruijff de vader van tv-persoonlijkheid Estelle Cruijff. Hij was ook de grootvader van SC Cambuur-verdediger Maxim Gullit, die de zoon is van Estelle Cruijff en Ruud Gullit.